Dopo la sconfitta di Seregno, le rossonere si erano create il cuscinetto del doppio vantaggio grazie a Park e Ijeh, brave a capitalizzare due assist di Cernoia, migliore in campo a Fiorenzuola. Il rosso diretto a Chanté Dompig, arrivato al 58', ha inevitabilmente cambiato l'inerzia del match. Il Sassuolo ha accorciato le distanze con un tirocross di Clelland al 74' e pareggiato con un colpo di testa di Sabatino al 97'. Si torna in campo il 6 dicembre per l'8ª giornata contro il Napoli

LA CRONACA

Pronti-via e subito grande occasione rossonera, con Dompig che calcia al volo di sinistro da pochi passi e manda alto. Il Sassuolo non è mai pericoloso nel primo tempo e il Milan insiste con Van Dooren, il cui sinistro deviato favorisce Ijeh, che però scivola sul più bello. Ancora noi al 27' con Koivisto, tornata titolare, che da destra rientra e calcia con il mancino, alto. Dompig si mette in proprio al 35' dalla sua mattonella, converge e calcia con potenza, ma il suo destro è alto di centimetri. Molti errori e molte scivolate su un campo insidioso, i primi 45' si chiudono sul risultato di 0-0.

Novità Park a inizio ripresa per Bakker, che toglie Grimshaw, ed è proprio la coreana a segnare l'1-0 dopo due minuti: cross al bacio di Cernoia e colpo di testa vincente di Soo-Jeong. Passano pochi minuti, nel mezzo un contropiede non finalizzato da Dompig, ed ecco il raddoppio: assist rasoterra di Cernoia per Ijeh, che controlla e infila di sinistro sul secondo palo per il 2-0. Partita in controllo fino al 58', quando Dompig viene espulsa per un intervento su Nash. In superiorità numerica il Sassuolo accorcia con Clelland al 74' e pareggia con Sabatino al 96', due episodi che tolgono la vittoria alle rossonere.

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 2-2

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Arrigoni; Cernoia (41'st Cesarini), Mascarello, Grimshaw (1'st Park); Van Dooren, Ijeh, Dompig. A disp.: Belloli, Estévez Ogalla; Bonanomi, Donolato; Appiah, Kyvåg. All.: Bakker.

SASSUOLO (4-3-3): Durand; Brustia (29'st Skupien), Nash, Caiazzo, Philtjens (41'st Sabatino); Missipo, Fercocq (29'st Dhont), Hagemann; Galabadaarachchi; Eto, Clelland. A disp.: Benz, De Bona; Brignoli, Chaib, De Rita, Filis, Perselli, Santoro, Venturelli. All.: Spugna.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Gol: 2'st Park (M), 10'st Ijeh (M), 29'st Clelland (S), 52'st Sabatino (S).

Espulsa: 13'st Dompig (M)