Il Milan Femminile si è reso protagonista di un gran bel gesto prima della partita contro il Sassuolo: 'no' alla violenza sulle donne!

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre, AC Milan ha voluto dare un segnale importante: prima della partita contro il Sassuolo, le giocatrici del Milan Femminile di coach Suzanne Bakker hanno posato nella foto di squadra facendo il “Signal for Help”, il gesto internazionale di richiesta d’aiuto contro la violenza. Questo si aggiunge all’iniziativa promossa dalla Divisione Serie A Femminile, per mantenere alta l’attenzione su un tema che ci riguarda tutti