Milan Femminile torna alla vittoria: contro il Napoli Women finisce 0-2

Dopo il deludente pareggio dell'ultima giornata di Serie A Femminile contro il Sassuolo, il Milan sbanca il 'Piccolo' di Cercola e batte 2-0 il Napoli Women, agganciando le padrone di casa al terzo posto, in piena zona Champions League. Nella sfida delle 12:30 valida per la giornata numero 8 del massimo campionato femminile, le due reti decisive sono arrivate nella seconda frazione di gioco.
Il Milan Femminile batte in trasferta il Napoli Women e torna al successo in Serie A dopo due partite. Agganciata ora la zona Champions. In gol Grimshaw e Appiah
Al minuto 65 sblocca il match la centrocampista scozzese Christy Grimshaw con un bel mancino all'altezza del dischetto del rigore. Da quel momento il Napoli prova a pareggiare ma a segnare sarà ancora la squadra di Suzanne Bakker, brava a chiudere i giochi con la prima rete in campionato della classe 2007 Karen Appiah, abile nel finalizzare una ripartenza cominciata dalla subentrata Park a inizio secondo tempo. Questa vittoria è il modo migliore per prepararsi alla settimana che condurrà le ragazze rossonere alla sfida delicata e mai banale contro l'Inter Femminile, nell'ennesimo derby milanese tra questi due club, sperando vada a finire come accaduto in Serie A.
