Milan Femminile torna alla vittoria: contro il Napoli Women finisce 0-2

Il Milan Femminile batte in trasferta il Napoli Women e torna al successo in Serie A dopo due partite. Agganciata ora la zona Champions. In gol Grimshaw e Appiah

Dopo il deludente pareggio dell'ultima giornata di Serie A Femminile contro il Sassuolo, il Milan sbanca il 'Piccolo' di Cercola e batte 2-0 il Napoli Women , agganciando le padrone di casa al terzo posto, in piena zona Champions League. Nella sfida delle 12:30 valida per la giornata numero 8 del massimo campionato femminile, le due reti decisive sono arrivate nella seconda frazione di gioco.

Al minuto 65 sblocca il match la centrocampista scozzese Christy Grimshaw con un bel mancino all'altezza del dischetto del rigore. Da quel momento il Napoli prova a pareggiare ma a segnare sarà ancora la squadra di Suzanne Bakker, brava a chiudere i giochi con la prima rete in campionato della classe 2007 Karen Appiah, abile nel finalizzare una ripartenza cominciata dalla subentrata Park a inizio secondo tempo. Questa vittoria è il modo migliore per prepararsi alla settimana che condurrà le ragazze rossonere alla sfida delicata e mai banale contro l'Inter Femminile, nell'ennesimo derby milanese tra questi due club, sperando vada a finire come accaduto in Serie A.