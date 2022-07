PUMA: “Non c’è Milan senza una bella maglia bianca da trasferta”

La PUMA, che ha prodotto la nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2022-2023, esprime sui social la propria soddisfazione per l'opera

Questa mattina PUMA e A.C. Milan hanno presentato ufficialmente la nuova seconda maglia del Diavolo per la stagione 2022-2023 ( LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE ).

Una divisa da gioco che, come da tradizione, è completamente bianca con bordini e inserti rossoneri. Sulla parte frontale, sette sottili strisce rossonere che simboleggiano le sette Coppa dei Campioni / Champions League vinte dal Milan nella sua storia ( GUARDA QUI LE FOTO UFFICIALI DELLA NUOVA MAGLIA )

La nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2022-2023, firmata da PUMA | AC Milan News (Getty Images)

La PUMA, con un post sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter', ha espresso la propria soddisfazione per l'opera realizzata per il club rossonero. Una maglia davvero bella che, si prevede, farà registrare il boom di vendite tra i tifosi del Milan.

"Non c'è Milan senza una bella maglia bianca da trasferta". Questa è la didascalia con la quale l'azienda tedesca, nel suo post, ha accompagnato qualche foto dei dettagli della divisa del Diavolo. Quella bianca delle grandi occasioni, indossata in tante notti di Champions.