Ecco quando debutterà la nuova prima maglia del Milan 2023-2024

Presentata ufficialmente oggi la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2023-2024. Ecco quando la vedremo finalmente indossata!

PUMA e AC Milan hanno svelato, questa mattina, la nuova prima maglia rossonera per la stagione 2023-2024 . Netta innovazione rispetto al recente passato, con le canoniche strisce reinventate con una grafica tonale che celebra tanto il club di Via Aldo Rossi quanto la città di Milano .

Per vedere indossata la nuova divisa da gioco, non bisognerà aspettare neanche tanto. Domenica sera, alle ore 21:00, a 'San Siro', in occasione di Milan-Verona, 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, infatti, i ragazzi di Stefano Pioli faranno sfoggio della loro nuova 'armatura'. Vice Theo, la brillante idea del Milan >>>