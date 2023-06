Calciomercato Milan – Vice Theo, brillante idea di Maldini e Massara

Ancora qualche giorno e la stagione 2022-2023 andrà definitivamente in archivio. Il Milan riceverà a 'San Siro' l'Hellas Verona per l'atto finale del campionato e poi ci sarà il rompete le righe. Alcuni giocatori andranno in Nazionale, altri direttamente in vacanza. Chi non staccherà mai saranno i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, già impegnati nel mercato estivo. C'è una squadra da costruire e bisogna agire rapidamente.