Il litigio con Gullit, il rapporto con Ibra e i record: tanti auguri a Capello

Tanti auguri a Fabio Capello, l'ex allenatore del Milan compie oggi 77 anni. Come calciatore ha giocato in rossonero dal 1976 al 1980, ma è come mister che ha lasciato il segno. In panchina dal 1991-1996 ha vinto davvero tutto con il Milan. Ecco alcune curiosità sull'ex allenatore del Diavolo.