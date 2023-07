Il conservatorio, il siparietto con Henry e il Titi d’Or: auguri Adli!

Tanti auguri a Yacine Adli. Il centrocampista del Milan compie oggi, 29 luglio 2023, 23 anni. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del PSG, ha fatto il salto di qualità con la maglia del Bordeaux ed è giunto in rossonero l'estate scorsa. Con la casacca del Diavolo, però, fino ad ora non ha trovato molto spazio, nonostante le grandi aspettative riposte in lui. Ecco alcune curiosità che lo riguardano.