6 giugno 1993: Evani lascia il Milan e gioca l’ultima partita in rossonero

MILAN NEWS – Alberico Evani, ha giocato con il Milan per 13 stagioni (scendendo anche in Serie B), disputando l’ultima partita il 6 giugno 1993 contro il Genoa a Marassi.

Evani, per tutti detto ‘Chicco’, ha giocato 393 gare ufficiali con il Milan mettendo a segno 18 gol. Apprezzato per la sua grande professionalità, Evani era un esterno di centrocampo molto concreto e poco appariscente, capace di giocare anche come terzino. Quel giorno a Genova i rossoneri di Fabio Capello pareggiarono 2-2 ed Evani scese in campo per l’ultima volta. Il Diavolo chiuse quel campionato vincendolo con 4 lunghezze di vantaggio sui cugini dell’Inter. Il palmares di Evani in rossonero è ricchissimo: 3 Scudetti, 2 Supercoppe italiane, 2 Coppe campioni, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe intercontinentali. 27 anni fa, il congedo del centrocampista toscano dal Milan.

