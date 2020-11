21 novembre 1999: la Juventus di Ancelotti batte il Milan per 3-1

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 21 anni fa, il Milan allenato da Alberto Zaccheroni, perdeva al Comunale di Torino contro la Juventus per 3-1.

I bianconeri, allenati da un certo Carlo Ancelotti, passarono in svantaggio grazie all’autogol di Zinedine Zidane al minuto 22, ma ebbero la capacità di reagire e pareggiare solo un minuto più tardi grazie al gol di Antonio Conte. Nella ripresa, i 55.000 mila spettatori presenti allo stadio, assistettero ad un assedio juventino verso la porta rossonera difesa da Christian Abbiati. La Juve segnò prima con Filippo Inzaghi e poi nel finale con Darko Kovacevic. Ancelotti vinse contro il Milan, ma la sua avventura alla Juventus non si rivelò fortunata dato che arrivò per due volte consecutive secondo in Serie A.