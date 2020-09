14 settembre 1980: Milan-Bari, prima partita di sempre in Serie B

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 14 settembre di 40 anni fa, il Milan faceva il suo debutto assoluto in Serie B.

Dopo la retrocessione decisa a tavolino per totonero dell’anno precedente, i rossoneri allenati da Massimo Giacomini giocarono a San Siro contro il Bari il primo match della loro storia nella serie cadetta. Davanti a oltre 33.000 spettatori, il Milan si impose per 1-0 grazie al gol al minuto 66 di Walter De Vecchi, milanese e milanista doc. Quel match rappresenta l’inizio di una cavalcata che riportò, Fulvio Collovati, Franco Baresi, Mauro Tassotti e compagni in Serie A. il Diavolo vinse quel campionato con 50 punti davanti a Genoa e Cesena appaiate a quota 48.

Caso strano però, è che Giacomini non terminò la stagione, in quanto a una giornata dal termine venne sostituito da Italo Galbiati a causa di diverse vedute di strategia con l’allora proprietà rossonera. Quello contro il Bari, resterà per sempre un match storico, che tutti i tifosi del Milan ricordano non con troppo piacere.