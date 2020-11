12 novembre 1961: Milan, Altafini stende la Juventus con un poker di reti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 12 novembre di 59 anni fa, il Milan batteva per 5-1 la Juventus con ben 4 reti di Josè Altafini.

Quel giorno, agli ordini dell’arbitro Iginio Rigato, i rossoneri allenati da Nereo Rocco, vinsero nettamente contro i bianconeri di Carlo Parola. Pronti via, in soli 8 minuti, il Milan era già avanti 2-0. Prima della fine del primo tempo, la Juve si rifece sotto con Humberto Rosa. Nella ripresa, Gianni Rivera e ancora una doppietta di Altafini, fissarono il punteggio sul definitivo 5-1. Quella Juventus era veramente poca, infatti giunse in campionato solo al 12esimo posto. Il Milan a fine anno, conquistò il suo ottavo titolo nazionale davanti all’Inter. Simboli di quella squadra erano – oltre ai già citati Rivera e Altafini – Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni e Luigi Radice.