Torino-Milan 0-0: gli highlights (32^ giornata Serie A) | Video

Torino-Milan 0-0, gli highlights - Secondo pareggio consecutivo a reti bianche per il Milan di Stefano Pioli dopo quello interno di lunedì scorso contro il Bologna. Stavolta, a fermare i rossoneri sullo 0-0 è il coriaceo e compatto Torino di Ivan Jurić, che strappa via un punto meritato al Diavolo sempre più in difficoltà nella corsa Scudetto.