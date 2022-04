Torino-Milan, Pioli: “Ci è mancata la scelta giusta al momento giusto”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a Milan TV al termine di Torino-Milan di Serie A. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Stefano Bressi

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine di Torino-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Ci è mancato di costruire occasioni da goal un po' più chiare di quelle che abbiamo costruito. Abbiamo fatto di tutto per togliere riferimenti al Torino, ma non siamo stati così precisi e intuitivi per fare la giocata giusta. Lo spirito e la prestazione... Ci abbiamo provato fino alla fine".

Come sta Fikayo Tomori: "Era solo stanco, ha dovuto scattare tutta la gara dietro Belotti".

Dove si può trovare la scintilla: "Non so se sia il termine giusto. Bisogna fare la scelta giusta al momento giusto. Abbiamo sbagliato in precisione e tempi quando potevamo segnare".

Perché è stato ammonito: "Non mi sta piacendo il tempo che perdono i portieri nel rinviare. Non c'entra il recupero, bisogna dare ritmo. Va rispettato il regolamento, altrimenti i portieri vanno ammoniti".

Sugli assenti: "Mi auguro che tornino il prima possibile, non c'è nessuna lesione ma solo affaticamenti. Mi auguro che siano a disposizione per la maggior parte per venerdì".

