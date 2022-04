Pagelle Torino-Milan 0-0: Brahim Diaz delude, la difesa continua a brillare

PAGELLE TORINO-MILAN - Un vortice senza fine. Il Milan, ancora una volta, fa maledettamente fatica a creare occasioni in attacco. Una partita che non decolla mai e che vede le squadre annullarsi reciprocamente: non poteva che terminare 0-0. I rossoneri ci provano, timidamente, con Davide Calabria nel primo tempo e con Sandro Tonali nella ripresa, ma se si continua così sarà davvero dura puntare al bersaglio grosso. Lato positivo: arriva il sesto clean sheet consecutivo. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri.