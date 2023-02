Milan-Atalanta 2-0: gol e highlights (24^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Atalanta 2-0, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023: autorete di Juan Musso e guizzo di Junior Messias

Daniele Triolo

Milan-Atalanta 2-0, gol e highlights — Il Milan di Stefano Pioli non si ferma più. Quarta vittoria consecutiva, senza subire reti, per la squadra rossonera tra Serie A e Champions League. Dopo Torino, Tottenham, Monza (tutte battute per 1-0), cade anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini al cospetto dei Campioni d'Italia in carica.

Netto 2-0 del Diavolo sulla 'Dea', firmato da un gol per tempo. Al 26'autorete di Juan Musso sul bolide dalla distanza di Theo Hernández. Nel finale, all'87', il guizzo di Junior Messias sull'assist geniale di Rafael Leão. Nel mezzo, tantissime chance sprecate dal Milan per chiudere anzitempo la contesa.

Le belle notizie: tre punti fondamentali in uno scontro diretto per la qualificazione in Champions League e Inter agganciata al secondo posto in classifica a quota 47 punti. Poi, ovviamente, il ritorno in campo di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimović. Le brutte notizie: lo stesso Leão e Rade Krunić, diffidati ed ammoniti, saranno squalificati per Fiorentina-Milan di sabato prossimo.

Il Milan, quindi, è guarito e si prepara ai prossimi appuntamenti con rinnovato entusiasmo ed una condizione atletica migliore. Vediamo insieme, dunque, gol e highlights di Milan-Atalanta 2-0 dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro-Milano dal canale 'YouTube' della Lega Serie A.

