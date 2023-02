Milan-Atalanta, Ibrahimovic: “Mi sento importante. Mi rivedo in De Ketelaere”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta 2-0, così Ibrahimovic a fine partita — Sull'anno trascorso fino ad oggi: "Ho vissuto un anno con grande sofferenza. A Natale dello scorso anno non mi sentivo bene e non potevo fare le cose dei primi sei mesi. Ho aiutato la squadra in tutti i modi ma non stavo bene. Oggi sto bene e faccio quello che posso. Ho fatto tre allenamenti, più allenamenti farò più migliorerò".

Sugli obiettivi che si pone: "L'obiettivo è aiutare la squadra e fare quel che devo. Devo essere presente e pronto quando serve al mister. Voglio fare la differenza".

Sul proprio ruolo in questo Milan: "Mi sento importante, ho grandi responsabilità. Da quando sono tornato al Milan è iniziata l'avventura a cui siamo arrivati oggi. Alla squadra quando non ci sono manca la pressione che metto tutti i giorni. Nelle ultime tre o quattro settimane ho visto bene la squadra, hanno tutti voglia di far di più. Durante il campionato arrivano momenti più difficili, l'importante è rialzarsi il prima possibile. Nelle ultime quattro partite è andata bene con quattro vittorie. Adesso sono tutti disponibili, quando è così è tutto più facile per il mister".

Su Charles De Ketelaere: "L'ho visto bene, rivedo un po' me stesso in lui. All'Ajax questo momento mi è durato un anno. E' tutto nuovo per lui, è in un paese nuovo e ci sono cose che lo influenzano in campo. Quando si sbloccherà partirà. Lui sta bene e si deve solo sbloccare. Deve fare ciò che gli chiede il mister".

Sul Napoli schiacciasassi: "Il Napoli sta facendo bene, non è un segreto. E' il suo momento. Khvicha Kvaratskhelia? Sta giocando bene ma è tutta la squadra che fa bene. Se lui e Victor Osimhen fanno bene è il collettivo a farlo. Hanno un allenatore forte, che non ha vinto ancora lo Scudetto e quest'anno va tutto verso loro". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

