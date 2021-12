Empoli-Milan 2-4: gol e highlights (19^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022: doppietta di Franck Kessié per concludere bene il 2021

Conclude bene il 2021 il Milan di Stefano Pioli , che passa 2-4 sul campo dell' Empoli nell'ultima partita dell'anno solare. I rossoneri, con questo successo, concludono a quota 42 punti il girone d'andata del campionato di Serie A 2021-2022 . Un punto in meno della passata stagione, con l'obiettivo, dunque, di alzare il ritmo ed il rendimento nel ritorno, per poter insidiare l' Inter nella volata per lo Scudetto .

Autentico mattatore del match Empoli-Milan è stato Franck Kessié, schierato da mister Pioli nel quasi inedito ruolo di trequartista. Doppietta per il centrocampista ivoriano nel primo tempo con, in mezzo, la rete empolese di Nedim Bajrami. Nella ripresa, poi, il Milan chiude i conti con il primo gol in rossonero, per altro con un bellissimo calcio di punizione, di Alessandro Florenzi e con l'acuto del ritrovato Theo Hernández.