Risultati Serie A – Empoli-Milan 2-4: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto è successo nel match del 'Castellani'

Una prova non esaltante per il Milan, ma questa sera l'unica cosa importante era ritornare alla vittoria. Questa sera si è vista semplicemente una squadra cinica che ha sfruttato tutte le occasioni a disposizione. Un Franck Kessie formato trequartista toglie le castagne dal fuoco nel primo tempo, Alessandro Florenzi e Theo Hernandez finiscono il lavoro nella ripresa. Tre punti fondamentali per non perdere di vista l'Inter e allungare su Napoli e Atalanta. Ecco il tabellino completo e i marcatori del match!