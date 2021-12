Calciomercato Milan – Centrocampo, ecco l’occasione da cogliere al volo

Pochissimi giorni alla riapertura del calciomercato ed il Milan, vittorioso ieri sera ad Empoli, potrà concentrare i propri sforzi sull'acquisizione di un paio di rinforzi per l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. La priorità del club rossonero, come noto, è prendere un difensore che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær, ma i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero intervenire anche per puntellare il centrocampo.