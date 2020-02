Viareggio Cup, sorteggiati i gironi: le rivali del Milan

NEWS MILAN – Dal 16 al 30 marzo prossimi si terrà la 72^ edizione della Viareggio Cup, noto anche come Torneo di Viareggio, dedicata alle squadre giovanili del calcio mondiale.

Saranno 32 le squadre al via della Viareggio Cup, da quest’anno dedicata alle formazioni Under 18: sarà presente come di consueto anche il Milan.

Stamattina si è svolto, naturalmente a Viareggio, in Toscana, il sorteggio degli 8 gironi della competizione, il cui giuramento, quest’anno, sarà letto da Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, prima della gara di apertura del torneo.

Questi i raggruppamenti:

GRUPPO A

Girone 1: Bologna, Newell’s Old Boys (Argentina), Sassuolo, Carrarese;

Girone 2: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Alex Transfiguration (Nigeria);

Girone 3: Roma, Metta Riga (Lettonia), Livorno, Pescara;

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti);

GRUPPO B

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria);

Girone 6: Fiorentina, Atromitos (Grecia), Genoa, Westchester United (Stati Uniti);

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli, Cosenza;

Girone 8: Milan, Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti).

