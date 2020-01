Venezia-Milan Primavera 0-2: Daniel Maldini trascinatore con una doppietta

MILAN PRIMAVERA – Milan Primavera sempre più in fuga in testa al campionato. A Venezia, infatti, termina 2-0 per la squadra guidata da Federico Giunti grazie alla doppietta di Daniel Maldini nella ripresa. I giovani rossoneri ottengono il decimo successo consecutivo in campionato, prolungano la striscia di risultati utili di fila a 12 e si portano momentaneamente a +10 sulla SPAL seconda in classifica. Per il secondogenito di Paolo si tratta della quarta e quinta rete in campionato: la prima della gara arriva trasformando un penalty guadagnato da Tonin. Da segnalare il rigore calciato alto da capitan Brescianini al 54′ sul momentaneo 1-0.

