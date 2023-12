Youth League, Milan Under 19: partite, risultati e highlights della Primavera

Il Milan Primavera punta la Youth League, la Champions League degli Under 19: partite, risultati, highlights | AC Milan News (Foto Getty Images)

Dopo le semifinali dell'anno scorso, il Milan Under 19 ci riprova nella Youth League 2023-24. La Primavera di Ignazio Abate nella passata stagione si è fermata a un passo dalla finale, battuta 3-1 dall'Hajduk Spalato, poi sconfitto dall'AZ Alkmaar oggi detentore del titolo.

I rossoneri ci riprovano quest'anno con una squadra molto rinforzata e ricca di talento: ci sono ancora Simic , aggregato alla Prima Squadra in estate e capitan Zeroli . Grande curiosità attorno alle due stelline Mattia Liberali e Francesco Camarda . Nelle prossime schede:

Di seguito, invece, partite e risultati del Milan Primavera in Youth League (Gruppo F) :

La classifica dei marcatori del Milan Primaver in Youth League, in ordine per numero di gol segnati: