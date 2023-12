Youth League – Newcastle-Milan 3-1: Liberali illude tutti, poi il crollo

I rossoneri amministrano bene il vantaggio nei primi 45' di gioco, pur non creando tanto sotto rete. Nella ripresa, però, i padroni di casa, approfittando di un calo del Milan - vanno in rete due volte nel giro di pochi minuti. Mettendo, così, l'incontro sui binari a loro più congeniali. Al 51' calcio d'angolo battuto da Emerson, uscita a vuoto di Andrea Barticoccioni e colpo di testa di Travis Hernes per il pareggio a porta sguarnita.

Quattro più tardi, poi, ben imbeccato da un assist di testa di Leo Sharar, l'ex di giornata, Cathal Heffernan, si presenta a tu per tu con Bartoccioni e lo fa secco per la seconda volta. La partita, ormai, è in mano ai bianconeri. Francesco Camarda, che già in apertura di ripresa si era divorato una grande chance, si mangia anche una seconda rete e, di fatto, il Milan Primavera esce (momentaneamente) dalla partita.

Al 73', sull'azione del subentrato Sean Neave, che se ne va sulla sinistra, tap-in sotto rete di Ben Parkinson e gara in ghiaccio. Nel finale, poi, il Milan riprova ad aprirla due volte con Diego Sia, ma senza esito. Sconfitta indolore, dunque, per i rossoneri che, adesso, potranno pensare al derby di campionato contro l'Inter con qualche elemento della compagine titolare risparmiato per vari minuti. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, le cifre reali della cessione di De Ketelaere all'Atalanta >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.