Calciomercato Milan – De Ketelaere-Atalanta, i numeri reali dell’operazione

Nel corso dell'ultima estate di calciomercato il Milan ha ceduto Charles De Ketelaere all' Atalanta . Da 'BergamoNews', che ha analizzato il bilancio della 'Dea' dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 , emergono anche le cifre reali dell'operazione che ha visto il belga classe 2001 passare dalla corte di Stefano Pioli a quella di Gian Piero Gasperini .

Calciomercato Milan, le cifre della cessione di De Ketelaere all'Atalanta

Il Milan, come si ricorderà, aveva acquistato De Ketelaere dal Bruges, nell'estate 2022, per 35,5 milioni di euro (queste le cifre iscritte a bilancio dal club di Via Aldo Rossi). Il giocatore aveva firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027, da 2,2 milioni di euro netti a stagione.