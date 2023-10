Youth League, Borussia Dortmund-Milan 1-2: ancora una vittoria! | PM

Un Milan straripante quello che nel primo tempo domina il Borussia Dortmund: 1-2 secco siglato da Sia e Zeroli. I rossoneri nel secondo tempo tengono benissimo in difesa cercando di concedere poco ai tedeschi e ci riescono con una grande prova difensiva. Il gol nel finale di Brunner non cambia il succo della gara: il Milan Primavera continua a volare grazie ad Abate e ai suoi giovani talenti. Punteggio pieno in Europa e una grande partenza in campionato (CLICCA QUI PER LE PAGELLE).