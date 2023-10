Youth League, pagelle BVB-Milan 1-2: Traorè illumina. Zeroli padrone

Simic voto 6,5: una roccia, non fa passare nulla, anche se prende un giallo stupido. Bene anche nella ripresa dove gestice bene il giallo.

Nsiala voto 7: come il compagno di reparto, veramente solido. Esce al 67' per Nissen.

Jimenez voto 7: grande prova anche per il terzino, che non fa molto in attacco, ma copre tutto in difesa.

Centrocampo — Zeroli voto 7,5: dominante a centrocampo. Il gol nel primo tempo è di pura classe. Nel secondo tempo fatica un po' di più, ma tiene il mano il reparto. Fuori al 75' per Sala.

Scotti voto 6: si vede poco. Nel secondo tempo bel tentativo, ma sui piedi del portiere avversario. Esce Esce al 67' per Bonomi.

Attacco — Sia voto 7,5: il gol è un tocco di classe. Peccato per la doppietta mangiata. Poche palle nella ripresa, col Milan che ha pensato a coprirsi. Esce per Camarda (che gioca pochi minuti).

Traorè voto 7,5: fa il Leao. Si accende e mette sui piedi dei compagni due assist perfetti. Nella ripresa anche lui si vede meno, anche se prova qualche strappo. Al minuto 83' va vicino alla gioia personale.

Allenatore — Abate voto 8: prepara la partita in modo impeccabile con un pressing fatto bene e ottima manovra. I suoi non sbagliano nulla nello specifico in difesa concedendo pochissimo al Borussia. Il gol di Brunner non cambia i discorsi. Che partenza di stagione per Ignazio!

