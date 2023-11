Youth League – Milan-BVB 4-1: fasi finali del match | LIVE News

Retropassaggio di Nsiala-Makengo verso Bartoccioni, si inserisce Diallo che sembra arrivare prima sulla sfera: contrasto tra il portiere del Milan Primavera e l'attaccante ospite, in area piccola del Diavolo, con quest'ultimo che termina a terra. Per l'arbitro Dickinson, però, non ci sono gli estremi del penalty per il Borussia Dortmund.