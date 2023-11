Youth League – Milan-BVB 4-1: primo posto e qualificazione conquistata

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha superato per 4-1 il BVB Under 19 di Mike Tullberg al 'PUMA - House of Football/Vismara' in occasione della quinta giornata del Gruppo F della Youth League 2023-2024. Con questi tre punti, e il contemporaneo successo (2-1) del Newcastle in casa del PSG, i rossoneri guidano ora da soli il girone con 12 punti, a + 5 sui tedeschi. Qualificazione, dunque, al turno successivo di UYL, da primi della classe, con un turno di anticipo.