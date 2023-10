Youth League, PSG-Milan 1-0: sconfitta immeritata | PM NEWS

Sta per iniziare PSG-Milan, partita valida per i gironi della UEFA Youth League 2023-24. Segui con noi la diretta testuale

Il Milan perde la prima partita in stagione: i rossoneri cadono in Youth League contro il PSG (ora a parimerito con il Diavolo). La squadra di Abate dà tutto in campo, ma paga i dieci minuti finali nel primo tempo, dove arriva il gol decisivo di Mayulu. Ci sono tante cose positive, nonostante la sconfitta i ragazzi guidati dll'ex terzino del Milan hanno dato l'anima in campo (QUI PER IL COMMENTO E LE PAGELLE).