UEFA Youth League, il Milan Primavera brilla in Europa: 4-0 al Newcastle

LA CRONACA

Tanto palleggio per la squadra di Abate in avvio, insidiosa al 7' con un cross di Magni per la testa di Camarda, palla fuori di poco. Al 16' siamo in vantaggio: azione dalla destra di Scotti, traversone basso per l'inserimento di Traorè che appoggia in rete da due passi. La rete rinvigorisce il Milan che raddoppia al 20', quando Camarda si procura un rigore che trasforma con freddezza battendo Harrison. Non c'è due senza tre, e la regola viene rispettata al 26': altro forcing di Scotti che serve col filtrante ancora Camarda per il 3-0. Il numero 9 rossonero sfiora la tripletta con un pallonetto che si spegne sul fondo, mentre gli ospiti mancano una grande occasione al 35' con Parkinson, neutralizzato da Bartoccioni. Ultimi acuti al 37' (punizione) e al 44' (sinistro dai 25 metri) di Victor, senza successo.