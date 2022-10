Torino-Milan primavera 2-0: cronaca e tabellino del match | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino della partita persa oggi contro il Torino

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Milan Primavera, battuto per 2-0 da un Torino più cinico nel capitalizzare le sue occasioni da gol. Primo tempo ben più ricco di avvenimenti rispetto al secondo: oltre al doppio vantaggio granata firmato Dell'Aquila e Weidmann, infatti, da segnalare un rigore parato da Lapo Nava all'attaccante avversario Jürgens sul finire della frazione. Lato rossonero, invece, da segnalare alcune occasioni - soprattutto a inizio ripresa con Longhi e Gala - che però non hanno sorpreso il portiere granata Passador.

Uno stop, il sesto nel Primavera 1, che lascia i ragazzi di Abate a metà classifica di un campionato comunque lungo, in cui non mancheranno le occasioni di riscatto per una squadra che già in questi mesi ha dimostrato il suo valore. Ad esempio in Europa, terreno che vedrà mercoledì pomeriggio il Milan affrontare il Salisburgo per l'ultima giornata della fase a gironi di Youth League. Con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta già al sicuro, un risultato positivo assicurerebbe ai rossoneri l'accesso diretto agli Ottavi di finale, saltando il Playoff intermedio.

LA CRONACA

La partita inizia in salita per la squadra di Abate, visto che il Torino passa in vantaggio al 5' con Dell'Aquila: dribbling su Paloschi e sterzata col sinistro per l'1-0. I rossoneri rispondono con un colpo di testa di Coubis, sugli sviluppi di un corner, parato in due tempi da Passador. È sempre Andrei a provarci con una punizione rasoterra al 21', sfiorando il secondo palo dopo diversi minuti in cui il Milan non riesce a sfondare l'attenta retroguardia avversaria. Esito negativo anche per le conclusioni da fuori di Gala e Alesi, ma i rossoneri crescono in vigore della manovra offensiva anche affidandosi agli spunti di Traorè. Nel momento di maggior possesso, però, arriva la doccia fredda del raddoppio granata con Weidmann, un destro potente al 35' che si insacca sotto il sette. Un primo tempo difficile - complicatosi anche con l'uscita dal campo, per problemi fisici, di Paloschi e Traorè - si chiude però con un sussulto, quando Nava al 42' para il rigore di Jürgens.

A inizio ripresa c'è un avvio deciso della squadra di Abate, subito all'attacco e pericolosa in un paio di occasioni. Il portiere granata Passador prima si supera al 47' su un colpo di testa di Longhi, poi al 51' para in due tempi con una girata al volo di Gala. Il Torino si riorganizza e Dell'Aquila al 68' sfiora il colpo del ko con un destro che finisce di pochissimo al lato della porta di Nava, ma sul capovolgimento di fronte ancora Passador è reattivo con i piedi nel dire di no a una nuova conclusione di Longhi. I rossoneri non vogliono mollare, ci credono e continuano ad attaccare generosamente, e per l'assalto finale entrano anche Lazetić e Omoregbe. Il rinforzamento dell'assetto offensivo, però, non genera occasioni degne di nota, e nel recupero ancora Dell'Aquila sfiora il tris granata con un destro che si stampa sulla traversa. Fischio finale.

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 2-0

TORINO (4-3-1-2): Passador; Dembélé, N'Guessan, Dellavalle, Antolini; Weidmann, Ruszel, Gineitis; Silva (19'st Ciammaglichella); Dell'Aquila, Jürgens (37'st Njie). A disp.: Brezzo, López; Anton, Gaj, Opoku, Rettore; D'Agostino, Ruiz; Ansah, Caccavo, Corona. All.: Scurto.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi (39' Nsiala), Bozzolan (17'st Pluvio); Gala (27'st Omoregbe), Eletu, Zeroli; Alesi, Longhi (27'st Lazetić), Traorè (39' Scotti). A disp.: Bartoccioni, Torriani; Bartesaghi, Casali, Simić; Stalmach; Mangiameli. All.: Abate.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Gol: 5' Dell'Aquila (T), 35' Weidmann (T).

Ammoniti: 28' Eletu (M), 3'st Dell'Aquila (T), 18'st Silva (T).

Ammoniti: 28' Eletu (M), 3'st Dell'Aquila (T), 18'st Silva (T).

Note: al 42' rigore parato da Nava (M) a Jürgens (T).