Primavera, Milan-Atalanta 4-0: cronaca e tabellino del match | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino del match vinto oggi contro l'Atalanta

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Un Milan scintillante ha sconfitto nettamente l'Atalanta al PUMA House of Football: 4-0 il risultato finale. Un primo tempo a senso unico - in una prestazione da applausi - ha indirizzato in modo netto la gara, in cui il gol di Alesi e la doppietta di Marko Lazetić hanno certificato la supremazia territoriale dei rossoneri. È stato un Milan maturo quello visto oggi davanti al proprio pubblico, che ha gestito con fermezza il vantaggio acquisito nel corso della ripresa, senza concedere nulla agli ospiti e arrotondando ulteriormente il punteggio in ripartenza ancora con lo scatenato attaccante numero 12.

Ispiratissimo il trio offensivo rossonero - Lazetić, Alesi e Scotti hanno causato costantemente problemi al reparto arretrato ospite. Decisamente positiva anche la prova del pacchetto difensivo del Milan, che si è rivelato solido e coeso per tutti i novanta minuti. Archiviato il successo di Youth League che ha garantito il primato nel girone, i rossoneri hanno dunque ritrovato i tre punti anche in campionato dopo gli stop contro Roma e Torino nei due turni precedenti. Per i ragazzi di Abate sarà un'altra settimana ricca di impegni: prima la sfida di Coppa Italia contro il Genoa, ancora al PUMA House of Football, poi sarà il momento di volare a Lecce nel prossimo weekend di Primavera1.

LA CRONACA

L'avvio è energico ed equilibrato, con il Milan che dialoga tra le strette linee della difesa bergamasca. I rossoneri prendono campo e sbloccano la gara poco dopo il quarto d'ora: cross telecomandato di Scotti e incornata vincente di Alesi al 17', che schiaccia sul primo palo il gol dell'1-0. Il Milan non si ferma e al 22' trova il meritato raddoppio: Alesi allarga per Bozzolan, cross basso in mezzo e tocco sottomisura di Lazetić per il 2-0. Gli orobici rispondo al 27' con la conclusione dal limite di Vavassori deviata in angolo da Nava, mentre al minuto 34 è Zeroli a sfiorare il gol con un destro rasoterra - respinto da Pardel - sull'imbucata geniale di Scotti. Al 35' ecco il tris: Alesi recupera il possesso e serve Lazetić che piazza il destro all'angolino firmando la doppietta. Nel finale di frazione Nava blocca in due tempi un pericoloso colpo di testa di Tavanti a centro area. 3-0 all'intervallo.

Il primo squillo della ripresa è ancora rossonero: Alesi servito in profondità non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione, il suo sinistro non inquadra lo specchio. L'Atalanta alza il baricentro con il passare dei minuti alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la sfida, senza però preoccupare a dovere la retroguardia rossonera. Al 62' è ancora il Milan a rendersi pericoloso in ripartenza: gran lavoro di Lazetić che apre per Scotti, traversone rasoterra per Alesi che colpisce il palo da ottima posizione. I rossoneri costruiscono ancora e vanno vicini al quarto gol con i tentativi dalla distanza di Stalmach e Scotti tra il 74' e il 76'. Al minuto 78 ecco il poker: Lazetić riceve in profondità, salta l'uomo con una finta e scarica un sinistro violento alle spalle di Pardel siglando la tripletta personale. Il finale non regala ulteriori emozioni: finisce 4-0.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 4-0

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune (22'st Paloschi), Coubis, Simić, Bozzolan; Gala (32'st Victor), Pluvio, Zeroli (22'st Stalmach); Scotti (35'st Omoregbe), Lazetić, Alesi (22'st Sia). A disp.: Pseftis, Torriani; Bartesaghi, Casali, Nsiala; Mangiameli. All.: Abate.

ATALANTA (4-3-3): Pardel; Palestra, Guerini, Tavanti, Regonesi; Roaldsøy (1'st Colombo), Chiwisa, Muhameti; De Nipoti, Stabile (36' Fisic), Vavassori (6'st Vorlicky). A disp.: Bertini, Maglieri; Hecko, Saleh, Tornaghi; Ghezzi, Mendicino, Perez, Riccio; Bevilacqua, Omar, Vitucci. All.: Fioretto.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Gol: 17' Alesi (M), 22' Lazetić (M), 35' Lazetić (M), 33'st Lazetić (M).

Ammoniti: 11'st De Nipoti (A), 21'st Muhameti (A), 28'st Paloschi (M), 37'st Palestra (A), 46'st Omoregbe (M).