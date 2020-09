ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Buon test per il Milan Primavera nel pomeriggio. I ragazzi di Federico Giunti hanno affrontato il Piacenza, squadra che milita in Lega Pro, vincendo il match per 1-0. Decisivo il gol del centrocampista El Hilali.

MALDINI PARLA DI MERCATO E NON SOLO: LE SUE DICHIARAZIONI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>