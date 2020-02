Milan Primavera, si prepara la festa: contro la SPAL per la promozione

MILAN PRIMAVERA – Sabato prossimo contro la SPAL il Milan Primavera potrà conquistare la promozione in Primavera 1 dopo un solo anno di purgatorio. In caso di successo sui ferraresi, infatti, i rossoneri si porterebbero a +13 in classifica sulla SPAL e con 4 giornate da disputare. Quello del prossimo weekend sarà, dunque, il primo match point per la banda di Federico Giunti che in questo campionato ha vinto 15 vittorie su 17 gare, senza mai perdere un match. Un percorso incredibile che riporterà i rossoneri in Primavera 1 dopo un solo anno. Intanto, ecco i gol e gli highlights del match vinto oggi a Parma per 3-0>>>

