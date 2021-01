Amichevole, Milan-Juventus Primavera: giorno, orario e dove si giocherà

ULTIME NOTIZIE MILAN PRIMAVERA – In attesa della ripresa del campionato, sabato 16 gennaio alle 11.30 il Milan Primavera ospiterà al Vismara la Juventus per un’amichevole. L’occasione sarà un test importante per i rossoneri in vista del ritorno in campo in gare ufficiali fissato per il 23 gennaio quando si recupererà la 7^ giornata di campionato.

PELLEGATTI INVOCA L’ACQUISTO DI UN CENTROCAMPISTA: LE SUE PAROLE>>>