Milan, settore giovanile: il programma del weekend

ULTIME MILAN – Con la Primavera e l’U18 ancora ferme per la sosta, sono pronte a riscendere in campo diverse altre formazioni del settore giovanile rossonero per inaugurare questo 2020. L’U15, ad un solo punto dalla vetta della classifica dopo la netta vittoria di Cremona nella scorsa giornata, torna protagonista al Vismara, domenica alle 12.30, contro il Venezia. Stesso avversario anche per l’U16, pronto a confermare il successo per 3-0 sempre in casa della Cremonese nell’ultima giornata del 2019. Chiude il trittico delle partite contro i veneti l’U17 che, dopo aver chiuso il girone di andata con una vittoria a Pordenone, va di nuovo fuori casa. In trasferta, poi, giocheranno anche le ragazze U17, domenica alle 11.00, a Como.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEEKEND:

DOMENICA 12 GENNAIO

U17: 1° giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 14.30 – M. Biotto, Campagna Lupia (VE)

U16: 1° giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 15.00 – CS Vismara

U15: 1° giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 12.30 – CS Vismara

U17 FEMMINILE: anticipo 15° giornata di ritorno, Como-Milan, ore 11.00 – CS Comunale, Appiano Gentile

