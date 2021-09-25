Profilo

LA SCHEDA

BIOGRAFIA E CARRIERA

CARATTERISTICHE TECNICHE

VIDEO: I GOL PIU' BELLI DI IBRAHIMOVIC

Tutto su, attualeed ex attaccante rossonero. Qui una scheda completa con il suo ruolo attuale in RedBird e tutto sulla sua carriera da calciatore: caratteristiche, età, stipendi e soldi guadagnati, storia, biografia e vita privata. Ha vestito anche le maglie di Ajax, Juventus, Inter, Los Angeles Galaxy e Manchester United, oltre che quella della Nazionale svedese., è già stato inserito nellaZlatan IbrahimovicIbracadabraMalmoe (Svezia), 3 ottobre 1981: 1.4 milioni netti (stagione 2022-23)E' figlio di immigrati dalla Jugoslavia: il padre,, proviene dalla, la madre,, dalla. Il piccolo Zlatan cresce a, sobborgo di, la sua città natale. Attualmente gioca nei, squadra dellanordamericana.E' uno degli attaccanti più completi, talentuosi e fantasiosi che si siano mai visti su un campo da calcio, oltre che in possesso di una grande potenza fisica. Nella primissima parte della carriera ha giocato da seconda punta e da regista offensivo, per poi passare a prima punta pura. Forte al tiro (e non solo) con entrambi i piedi, di testa, nel servire assist ai compagni e nel fraseggio, autore di molti gol spettacolari, anche di tacco, ma anche su punizione. E' anche un grande rigorista: ne ha segnati 73 su 83. Insomma, un calciatore che "fa reparto da solo", in questo caso in attacco.

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SQUADRE DI CLUB

Balkan e Malmoe

Ajax

Juventus

Inter

Barcellona

Milan

Paris Saint-Germain

Manchester United

Los Angeles Galaxy

Milan

Da bambino gioca nella squadra del, poi, nel 1995, la compagine della sua città, il, se lo accaparra quando ha 13 anni. Esordisce nella serie A svedese () il 19 settembre 1999 entrando dalla panchina contro l', poi, il 30 ottobre, segna il suo primo gol contro il. L'anno dopo la squadra retrocede in(la serie B), ma lui diventa titolare e la trascina alla promozione immediata in Allsvenskan.Nel 2001 viene ceduto all'Ajax di, che è il direttore tecnico, perdiventando a neanche 20 anni l'acquisto più costoso nella storia del club.L'8 agosto 2001 nell'andata del terzo turno preliminare contro il Celtic debutta nella competizione che rimarrà sempre il suo cruccio, la, che ha disputato ben 17 volte e dove non ha mai fatto meglio delle semifinali col Barcellona nel 2009-2010, e infatti gli scozzesi eliminano l'Ajax facendolo retrocedere nell'allora. Con i lancieri vince l'Eredivisie nel 2002 e nel 2004 e Coppa e Supercoppa nazionali nel 2002.Nell'estate del 2004 approda nel campionato italiano di Serie A: la Juventus allenata dalo acquista per. Nella prima stagione, con le sue giocate e i suoi gol spettacolari è determinante per la conquista di quello che allora è il 28° scudetto per i bianconeri. E' più sottotono nel campionato successivo ma lo scudetto arriva ugualmente. A causa dello scandalo Calciopoli, poi, questo verrà assegnato all'Inter e quello dell'anno precedente verrà revocato.Nell'estate del 2006 Ibra lascia la barca bianconera che affonda in Serie B e passa ai grandi rivali dell', perVince subito la Supercoppa italiana e lo scudetto del 2006-2007, ripetuto anche nelle due stagioni successive: nel 2008-2009, il primo della gestione didopo un biennio trascorso sotto la guida di, affianca allo scudetto un'altra vittoria nella Supercoppa italiana, inoltre vince la classifica cannonieri con 25 gol in 35 partite.Ibra approda al Barcellona nell'estate del 2009 per la cifra clamorosa di, valutato 20 milioni. Col club blaugrana vince di tutto e di più, meno - ovviamente - la Champions League:(battuto ai supplementari lo Shakhtar Donetsk per 1-0) e il, l'ex Coppa Intercontinentale (battuti in finale ai supplementari gli argentini dell'per 2-1).All'inizio della stagione successiva lascia il Barça dopo alcune frizioni con l'allora allenatore catalano Guardiola e arriva in prestito al, dove può tornare a giocare da leader. Esordisce in rossonero l'11 settembre 2010 perdendo a Cesena per 2-0 e sbagliando un rigore nella seconda giornata di campionato. Il 15 settembre 2010 segna i suoi primi gol con la sua nuova squadra in Champions League contro l'Auxerre. Con due giornate d'anticipo, col pareggio a reti bianche all'Olimpico contro la Roma, vince il suo quarto scudetto "ufficiale" in Italia (sei effettivi sul campo). A fine campionato arriva il riscatto dal Barcellona per. Apre la stagione successiva il 6 agosto 2011 vincendo la Supercoppa italiana, battendo l'Inter per 2-1 e con un gol è decisivo per il risultato. Al termine del campionato è capocannoniere per la seconda volta in serie A con 28 gol ed è il primo a vincere questo riconoscimento con due squadre diverse, peraltro della stessa città, nel massimo campionato italiano, ed è tuttora l'. Il suo totale nella Serie A ammonta a 219 presenze e 122 gol nell'arco di sette stagioni.Altro trasferimento nell'estate del 2012, più esattamente al, con cui firma un contratto triennale di circa 14 milioni di euro a stagione, inoltre i francesi versano al Milan. In quell'anno diventa il primo calciatore ad aver segnato con sei squadre diverse in Champions League, inoltre vince ladi cui diventa capocannoniere con 30 gol. Nel 2013-2014 vince la Supercoppa francese, cui aggiunge un altro successo in Ligue 1 e anche la Coppa di Lega transalpina ed è un'altra volta capocannoniere con 26 gol. Nel 2014-15 nuovo successo nella Supercoppa francese (è il match-winner segnando entrambe le reti del 2-0 contro il), quindi fa il pieno di trofei nazionali aggiudicandosi Coppa di Lega francese, la Ligue 1 per la terza volta consecutiva, e la Coppa di Francia. Tris consecutivo anche nella Supercoppa di Francia all'inizio del 2015-2016 e nella Coppa di Lega verso fine stagione, ma in Ligue 1 fa poker e per la terza volta consecutiva è capocannoniere, con ben 38 gol. Ultimo trofeo con la maglia parigina la seconda Coppa di Francia consecutiva.Dopo quattro anni al PSG, un vero e proprio record di permanenza per Ibra, all'inizio dell'estate del 2016 viene ingaggiatodal Manchester United dove ritrova Mourinho, firmando un contratto annuale da 15 milioni di euro. Vince subito ilcol decisivo gol del 2-1 contro il, poi è la volta dellail 26 febbraio 2017, con doppietta nel 3-2 contro il. In, contro l', il 20 aprile subisce la rottura del crociato anteriore e posteriore del ginocchio, senza di lui in semifinale e in finale ivincono il trofeo battendo per 2-0 nella sfida decisiva l'Ajax, la prima squadra dove è diventato grande. Si svincola dallo United a fine giugno ma meno di due mesi dopo le due parti, squadra e calciatore, fanno retromarcia, e Ibra torna in campo a sette mesi dall'infortunio entrando nei minuti finali dell'incontro dicontro ilLascia definitivamente lo United con rescissione anticipata del contratto il 23 marzo 2018 e approda in California, ai. Nonostante segni 22 gol in 27 partite la squadra chiude al settimo posto la MLS rimanendo anche fuori dai playoff. A fine anno Ibrahimovic rinnova il contratto coi californiani diventandone il capitano.Dopo un lungo corteggiamento, e dopo essersi sfiorati in più di una circostanza, il 29 dicembre 2019 il Milan e Ibrahimovic si ricongiungono. Lo svedese firma un contratto di 6 mesi – con opzione di rinnovo – e bagna il suo esordio-bis in rossonero il 6 gennaio (Milan-Samp 0-0). Il primo gol del suo nuovo corso arriva invece l’11 gennaio (Cagliari-Milan 0-2). Chiude lacon

VIDEO - IBRAHIMOVIC, I SUOI GOL PIU' BELLI DELLA SUA 2^ ESPERIENZA AL MILAN

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Il ritiro di Ibrahimovic al calcio

"Quando sono arrivato qui la prima volta mi avete dato felicità, la seconda volta che sono tornato mi avete dato Amore. Grazie a tutti".

Ruolo Ibrahimovic oggi al Milan

Ma quindi: c he ruolo ha adesso Ibrahimovic nel Milan?

"Il mio ruolo è semplice: sono operating partner di RedBird - ha detto Ibrahimovic - la mia responsabilità è il Milan, lavoro molto vicino a Cardinale, ma collaboro con Furlani e Moncada. Non è un ‘one man show’, ognuno ha il suo ruolo, ognuno è importante e ha le sue responsabilità".

Qui sotto il video della sua spiegazione:

Ibrahimovic, quale ruolo al Milan? Il botta e risposta con Boban

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Nazionale

CURIOSITA'

Ha realizzato la tripletta più veloce in Ligue 1 (9 minuti).

(9 minuti). E' l'unico giocatore ad aver vinto 12 campionati in 4 paesi diversi (Olanda, Italia, Spagna e Francia).

(Olanda, Italia, Spagna e Francia). Ha scritto tre libri autobiografici: " Io, Ibra ", la sua autobiografia (2011) e " Io sono il calcio " e " Adrenalina "

", la sua autobiografia (2011) e " " e " " Ai tempi dell'Inter, con un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, è stato il calciatore più pagato al mondo.

Nel febbraio 2015 ha aderito con il Paris Saint-Germain alla campagna del Programma alimentare mondiale di sensibilizzazione sul problema della fame nel mondo, e per dare ulteriore importanza al progetto che affligge circa 805 milioni di perso si è coperto tutto il corpo con cinquanta tatuaggi temporanei rappresentanti i nomi di altrettante persone assistite dall'Agenzia della Nazioni Unite.

Sempre nel 2015 ma in ottobre, la sua interpretazione dell'inno svedese per uno spot della Volvo gli è valsa addirittura il disco d'oro, nello stesso mese ha lanciato la sua marca di profumi, la Zlatan Ibrahimovic Parfums.

Nel novembre 2016 gli è stata dedicata una statua presso la Friends Arena di Stoccolma.

IPSE DIXIT

DICONO DI LUI

PALMARES INDIVIDUALE

RECORD E STATISTICHE

Primo calciatore, e unico straniero, ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A con due diverse squadre, peraltro della stessa città: Inter (2008-2009) e Milan (2011-2012). Attualmente divide il primato con Luca Toni e Ciro Immobile.

Unico calciatore ad aver vinto 12 campionati in 4 leghe differenti (Eredivisie, Serie A, Primera División e Ligue 1)

Unico calciatore ad aver segnato al debutto in campionato (Serie A, Primera División, Ligue 1 e Premier League) e in Champions League in 4 leghe differenti.

Calciatore più anziano ad aver realizzato 15 gol in una stagione di Serie A (39 anni e 169 giorni, nel 2020-21)

Giocatore più anziano ad aver segnato nel derby di Milano (39 anni e 115 giorni, il 26 gennaio 2021)

Calciatore straniero più anziano ad aver disputato una gara in Serie A (41 anni e 166 giorni, nel 2022-23)

Giocatore più anziano ad aver realizzato un gol in Serie A (41 anni e 166 giorni, nel 2022-23).

A fine campionato, il Milan trova un accordo per il suo rinnovo di contratto. Ibrahimovic diventa il calciatore più pagato della rosa rossonera e viene confermato per un anno. Nellamette insiemeNumeri che gli permettono di strappare un altro anno di contratto, sempre come giocatore più pagato al Milan, con. Ingaggio più che meritato, visto l'impatto avuto dallo svedese sul campo e nello spogliatoio. La sua leadeship permette infatti ai giovani di crescere e porta la squadra, nella, a centrare il grande obiettivo che Ibra aveva promesso fin dal suo arrivo: lo, il 19esimo della Storia rossonera. Lo conquista da leader, protagonista ed eroe, con un ginocchio a pezzi e infiltrazioni continue. Tiene duro e a fine stagione, dopo i festeggiamenti, si opera. I medici parlano chiaro: l'operazione al ginocchio lo terrà fermo almeno fino a gennaio 2023, senza la certezza di poter rientrare e poter tornare a giocare a calcio. Nonostante questo, il Milan gli rinnova lo stipendio a 1.4 milioni netti. Laè però un calvario, con sole 4 presenze e 144 minuti giocati. Malgrado ciò, riesce comunque a segnare un gol, su rigore, in quella che sarà - a insaputa di tutti - la sua, sabato 18 marzo 2023. [caption id="attachment_1581973" align="aligncenter" width="1024"]In Milan-Verona il saluto del pubblico di San Siro a Zlatan Ibrahimovic per il suo ritiro dal calcio giocato. GODbye Zlatan è lo striscione dei tifosi AC Milan per lo svedese (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)[/caption]San Siro dicea Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'ultima giornata di campionato di Serie A tra Milan e Hellas Verona, Ibra (in borghese e impossibilitato a giocare) annuncia infatti il suo ritiro: " E' arrivato il momento di dire Ciao al calcio, ma non a voi - dice lo svedese rivolgendosi ai tifosi -. Resterò milanista per sempre". Un addio che scuote San Siro, per certi versi inaspettato. Nessuno era pronto, neanche i compagni, commossi fino alle lacrime, come tutto il pubblico di San Siro. " Lo abbiamo scoperto solo ieri ", ha svelato poi in lacrime Sandro Tonali.sono unaautentica allascia dopoufficiale ene ha giocate, conmesse a segno eQuesta la suaEcco come annuncia il ritiro:Una volta appese le scarpette al chiodo e dopo un breve periodo di vacanza, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad occuparsi di Milan a partire dall'11 Dicembre 2023 quando RedBird, il fondo americano proprietario della società rossonera, lo ha nominato "Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento - si legge nel comunicato -. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo diSe lo sono chiesti in molti.: "Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club". Non facendo parte ufficialmente dei quadri societari del Milan, ma soltanto di RedBird, sono nati però tanti dubbi sul suo effettivo ruolo in rossonero. A chiarire ancora meglio il suo peso specifico nel Milan è stato lo stesso, dichiarando:Zvonimir Boban, ex giocatore con un breve passato da dirigente rossonero, ha punzecchiato Zlatan Ibrahimovic in diretta tv su Sky, affermando di non capire affatto il ruolo dello svedese. Questo il siparietto tra i due:Debutta contro lecon la maglia della Svezia il 31 gennaio 2001, anno in cui partecipa con l'Under 21 alle qualificazioni europee di categoria totalizzando 7 partite e 6 gol, con l'Under 18 nel 1999 ha disputato 4 partite segnando 1 gol. Ha partecipato a due fasi finali dei Mondiali, 2002 e 2006, peraltro senza mai segnare, entrambe le volte arrivando agli ottavi, e a quattro fasi finali degli Europei, 2004, 2008, 2012 e 2016, e il miglior risultato l'ha ottenuto nella prima occasione approdando ai quarti di finale. Nel corso della sua carriera ha accumulato 116 presenze con la nazionale maggiore, indossando 57 volte la fascia di capitano, e segnando 62 gol, sesto per numero di partite e primo per numero di reti. A ottobre del 2006 rifiutò le convocazioni fino al marzo 2007 per essere stato cacciato dal ritiro dal ct Lagerbaeck in seguito a un'uscita notturna insieme ad altri due giocatori per festeggiare il compleanno del compagno di nazionale Mellberg. Altre frizioni ci furono dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2010: Ibra annuncia il ritiro dalla nazionale ma poi ci ripensa nel luglio successivo, venendo anche nominato capitano dopo che la prima fascia l'aveva indossata due anni prima.mi ha detto che il mio gol era quasi bello come quelli che faceva lui... Ma non è vero, i miei sono più belli!" (Dopo Inter-CSKA Mosca 4-2 nel 2007) "è l'allenatore più completo che abbia mai avuto, in campo e fuori. È attento a ogni particolare e la differenza si vede subito. È l'ideale per uno come me". "? È semplice: lui corre, io gioco". Ai: "Voi parlate, io gioco". "Mi piace molto la mentalità che hanno qua (in Spagna, ndr). Esci ad allenarti e vedie tutti che si mettono a giocare a pallone. In Italia, aspettavi che uscisse l'allenatore per parlare, seduto in panchina. Sono quasi come i bambini quando escono dalla classe". "Gli scudetti disono miei e lo dico anche se ora gioco nell'Inter. E se non ci credete, vi porto a casa mia a vedere i due trofei. Non scherziamo, abbiamo fatto tutti dei gran sacrifici, tutti i giorni, per vincerli. Il resto non mi interessa". "Vidi Lucianocominciare a piangere davanti a noi durante lo scandalo di Calciopoli. Il mondo si era rovesciato. Noi stavamo portando a casa il secondo scudetto consecutivo e ci hanno tirato nel fango. Gli arbitri non ci favorivano, eravamo semplicemente i migliori e ci dovevano affondare, ecco la verità. [...] Come sempre, quando qualcuno domina, altri vogliono tirarlo nel fango e non mi stupiva affatto che le accuse venissero fuori quando stavamo per vincere di nuovo il campionato. Stavamo per portare a casa il secondo scudetto consecutivo quando scoppiò lo scandalo, e la situazione era grigia, lo capimmo subito. I media trattavano la faccenda come una guerra mondiale. Ma erano balle, almeno per la gran parte". "Arsènevenne a farmi visita a Malmoe e mi regalò una maglia dell'Arsenal con il numero 9. Per me fu un momento fantastico: l'Arsenal a quei tempi era una grande squadra [...]. Wenger mi propose di andare a Londra per allenarmi con la squadra e fargli vedere di cosa ero capace. Non ci potevo credere. La mia reazione è stata 'Assolutamente no, Zlatan non fa provini'. E così scelsi di andare all'Ajax. Ripensandoci ora, feci la scelta giusta. All'Arsenal o alla Roma probabilmente non mi sarei inserito così facilmente come mi è successo invece in Olanda". "Voglio il meglio per il, stavo molto bene lì, mi sono sentito come a casa. Il Milan è uno dei club in cui vorrei tornare, se potessi scegliere oggi. Di solito non si torna in una vecchia squadra ma vorrei tornare al Milan. È un club fantastico. Mi auguro che la squadra faccia bene e torni al successo, posso solo sperare che tutto funzioni per il meglio. Se il Milan ha bisogno di aiuto, allora sanno dove trovarmi". "Unsenza di me è poca cosa, non c'è davvero nulla da guardare e non vale nemmeno la pena aspettarlo con ansia". (Alla vigilia di Brasile 2014). "Quello cheriesce a fare con una palla da calcio, io posso farlo con un'arancia". "La? Non è un'ossessione. Se lo fosse significherebbe che non avrei raggiunto i miei obiettivi. Invece ho fatto esattamente quel che volevo, al 100%. Ho vinto 23 titoli, ho sempre dato il massimo per vincere quanto possibile. Certo, sarebbe bello vincere la Champions, ma se finissi la carriera senza sarei comunque felice e fiero di quanto fatto". "è di un altro pianeta. Quando lui entrava in campo gli altri dieci giocatori miglioravano improvvisamente. Semplicemente così". "Ovunque vada, la gente mi riconosce, mi chiama per nome, fanno il tifo per me. Ma ci sono dei nomi che nessuno si prende cura di ricordare, dei nomi per cui nessuno fa il tifo: sono quelli degli 805 milioni di persone che, oggi, soffrono la fame nel mondo. Ho tifosi che mi sostengono in tutto il mondo. D'ora in avanti, vorrei che questo sostegno andasse alle, perché sono loro i veri campioni. Così, ogni volta che sentirete pronunciare il mio nome, sarà a loro che dovrete pensare". "Conho vissuto un'esperienza super. Abbiamo lavorato insieme per un anno all'Inter e il feeling fra noi due era molto positivo. L'unico rimpianto è quello di aver lavorato insieme a lui solo una stagione, anche se abbiamo vissuto comunque dei bei momenti". "Questo Paese di merda non merita il!" "Qui mi vogliono bene? Certo, ma non credo che possano rimpiazzare lacon una mia statua... Nemmeno i dirigenti ce la possono fare. Ma se ce la facessero rimarrei qui, promesso". "Senza ombra di dubbio è ilin cui abbia mai giocato. Nel mondo tutti lo conoscono, ha una storia incredibilmente vincente [...]. Si respirava un'aria di grandezza assoluta e la percepivi da tutti quei campioni di fama internazionale che affollavano il campo d'allenamento, qualcosa di veramente geniale". "Ho giocato per grandi squadre come Barcellona, Juventus e Milan, ma credo che losia uno step in più [...]. Non credo che ci sia nessuno che direbbe mai no allo United. Persino il nome suona bene, richiama qualcosa di massiccio. Rifiutare una sfida non è da me". "Io, non lo accetto proprio. L'ho imparato dalla vita. Per me contano la grinta e l'aggressività, la determinazione e la concentrazione sui propri obiettivi. Io ho la missione di vincere". "Per meè stato un esempio di quello che è il calcio. Tutto quello che faceva era davvero straordinario: come dribblava, come correva, come segnava. Era un vero e proprio 'Fenomeno'. "Quello che ha fatto lui, penso che nessun altro sarà mai in grado di farlo, perché lui era naturale, non era 'costruito'. Ronaldo non si è fatto, è nato per questo e si tratta di qualcosa per il quale non ti può allenare. Come Ronaldo non ci si diventa, ci si nasce. È davvero unico". "Anche uno come Ronaldo, 'O Fenomeno, non l'ha vinta (la, ndr) e non penso si possa dire che sia un fallito. Se dovessi vincerla, sarà perché la mia squadra è stata la migliore, non perché Zlatan lo è stato". "appartiene alla scuola tradizionale, mi diceva che non segnavo abbastanza e che per lui l'essenziale era fare gol, non giocare bene. Mourinho invece appartiene alla nuova generazione e ti chiede anche di giocare bene. Questa è l'unica differenza tra i due". "Non credo di avere l'istinto del killer come attaccante. Anche se si può imparare. Filipponon è proprio un calciatore, però possiede un enorme istinto omicida davanti a una porta. È la sua qualità". "Dietro c'era tutta la mia squadra: facevano affidamento su di me, non potevo sbagliare! Davanti invece avevo il portiere e alle sue spalle la curva degli ultras dell'Inter. Erano come impazziti: urlavano, fischiavano, facevano di tutto per condizionarmi, alcuni di loro cercavano di accecarmi con i laser e mi arrivavano luci verdi su tutta la faccia. Zambrotta s'infuriò e andò dall'arbitro: «Come fa a tirare così?» Ma che cosa si poteva fare? Andare a frugare in giro per gli spalti? Certo che no, e poi io ero perfettamente concentrato, avrei potuto avere addosso anche dei fari abbaglianti o dei riflettori. Volevo solo prendere la rincorsa e tirare, sapevo esattamente dove: la palla sarebbe entrata alla destra del portiere. Rimasi immobile un paio di secondi e certo, sentivo di non poter fallire, ero obbligato a mettere in rete. Avevo cominciato la stagione sbagliando un rigore, non poteva succedere di nuovo. Ma non dovevo nemmeno pensarci. Non bisogna mai pensare troppo, in campo. Finalmente arrivò il fischio dell'arbitro, presi la rincorsa e tirai. Successe esattamente come avevo previsto, la palla andò in rete e io alzai le braccia e guardai gli ultras dritto negli occhi, tipo: 'I!'" (Derby con l'Inter del 6 maggio 2012)."Con Ibra c'era qualcosa in più. Lui ha un'agilità incredibile. Ci capivamo alla perfezione. Eravamo amici anche fuori dal campo e questo ci aiutava a migliorare la sintonia di gioco. C'è stato un anno in cui lui ha fatto 22 gol e io 19, per dare un'idea di quanto funzionasse l'intesa". (). "Dicevano che non segnava! Me lo sconsigliarono tutti. E io, invece, l'ho preso, Ibra: un grandissimo, ha fatto la fortuna delle squadre in cui ha giocato. Lo bloccai a maggio 2004 a Montecarlo, grazie a Raiola". () "Ibra ha un carattere difficile ma è un fuoriclasse straordinario e un lottatore esemplare. Avere Zlatan dalla propria parte vuol dire avere una marcia in più. Anche se litigavi con lui, e lo abbiamo fatto, sapevi che nel campo c'era ed era determinante". () "Ibrahimović? È un grandissimo giocatore, ma nessun calciatore è più grande di un club. Ibra all'Inter è diventato un giocatore importante, ma certi club sono più grandi di giocatori e allenatori". () "Il mio rapporto con Ibrahimović al PSG è stato del tutto insignificante, perché lui non è quel tipo di giocatore che cerca di stabilire un contatto coi giovani e che dà loro dei consigli, ma si preoccupa solo di se stesso". () "Lo volevo alla Roma, ma non riuscimmo a portarlo. Lo volli alla Juve perché ero convinto fosse un fuoriclasse vero. Quando arrivò a Torino calciava solo forte e male. Consigliai a Zlatan di perfezionare la tecnica di tiro ed ogni giorno si fermava dopo l'allenamento con Galbiati a fare tiri in porta. Credo che i risultati si vedano. Fa giocate che solo i fuoriclasse sanno fare e che sono impensabili per gli altri. Nessuno ha la sua potenza. Lui e Marco van Basten sono identici nell'eleganza". () "Parliamo di un giocatore immenso, un giocatore di grande carisma. È un giocatore da NBA. È alto 1,96 ma ha l'agilità, la velocità e l'esplosività di un giocatore alto 1,70cm. È un calciatore unico. Se parliamo dei migliori al mondo ci sono Messi e Ronaldo, ma non sono prime punte. Il miglior centravanti del mondo è Zlatan". () "Pesava parecchio, anche se poi la formazione la faceva Allegri. Però quello che diceva Ibra non cadeva nel vuoto. Faccio un esempio: quando volevo lasciare il Bayern e presi i primi contatti con il Milan, so che Galliani chiese a Zlatan cosa ne pensasse del mio possibile arrivo, visto che eravamo quasi venuti alle mani al termine di un Olanda-Svezia. Zlatan disse: uno come Van Bommel è meglio averlo in squadra che contro". () "Questo ragazzo è un fottuto idiota. Non mi piace, è un mucchio di merda. È come mio fratello, parla molto, ma non tiene fede alle parole. Tatuaggi fighi e lingua lunga". () "Se noi alla Juve provammo a trattenerlo? Noi provammo, evidentemente sì; poi fu l'anno della B, conoscendo il carattere di Ibra, conoscendo che l'anno dopo sarebbe scaduto il contratto, conoscendo anche quello che lui aveva in mente per rinegoziarlo, eravamo consapevoli di non essere in grado in quel preciso momento storico di assecondarlo. Quindi abbiamo deciso di venderlo all'unica società che ufficialmente ha presentato un'offerta, al di là poi di tutta la letteratura che vogliamo fare a riguardo, l'unica società che si è presentata concretamente con un'offerta è stata l'Inter". () "L'olandese era forse più cinico in zona gol, ma per genialità Ibra non ha eguali, è più spettacolare di Van Basten. Lo vedi altissimo e pensi: 'È il classico bestione dai piedi di marmo'. E invece fa cose da fenomeno. Fa numeri talmente pazzeschi che ho l'impressione di trovarmi di fronte a un uomo geneticamente modificato". () "Stavamo per vincere il titolo del 2013, dovevamo affrontare il Lione. Ancelotti era un po' teso e Zlatan gli si avvicinò chiedendogli se credesse in Dio. Il mister disse di sì e Ibra rispose: "Bene, se credi in me allora puoi anche rilassarti". Lui è così, ha tanta fiducia in sé stesso e questo lo aiuta ad essere un grande giocatore. Stiamo iniziando ad abituarci ai suoi meravigliosi gol. In allenamento lavora duro e ha un coordinamento e una creatività che ben pochi hanno". () Zlatan è il migliore. Quando eravamo compagni di squadra alla Juve spesso dormivamo nella stessa camera dopo le partite. Una volta, nel cuore della notte, si è svegliato e, agitato, si è messo a urlare: 'Adi, sveglia! Ho avuto un incubo. Ho sognato che Ronaldo era più forte di me!' Ho cercato di tranquillizzarlo ed è riuscito a riaddormentarsi solo quando gli ho detto: 'No, Zlatan, no! Tu sei il migliore al mondo. Calmati...'" () "Ha un'energia incredibile, migliora col tempo. E quando può, va a fare pure caccia estrema. È disumano, nel senso che fa cose che gli umani neanche s'immaginano". (Sono innumerevoli ivinti da Ibra ma forse il più significativo è quello di sportivo svedese dell'anno, vinto 4 volte nel 2008, 2010, 2013 e 2015. E' stato per undici volte nominato miglior calciatore svedese, nel 2005 e dal 2007 al 2016. Sorprende il fatto che non abbia mai vinto il Pallone d'Oro, riconoscimento di solito assegnato a chi vince un Mondiale o una Champions League

VIDEO: Serie A, Ibrahimovic il più ‘anziano’ a fare 15 gol: ecco gli altri

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Record al Milan

Unico calciatore nella storia del Milan ad aver segnato per sette partite consecutive in Serie A.

Calciatore di movimento più anziano ad aver giocato con il Milan in Serie A (41 anni e 166 giorni).

Giocatore più anziano del Milan ad aver mai segnato in Serie A.

Calciatore più anziano del Milan ad aver indossato la fascia da capitano.

VIDEO: Serie A, Ibrahimovic il più ‘anziano’ a fare 15 gol: ecco gli altri