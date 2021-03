Helena Seger: ecco chi è la compagna di Zlatan Ibrahimovic | News

Helena Seger, la donna che ha rubato il cuore di Ibrahimovic

La storia tra Helena Seger e Zlatan Ibrahimovic è nata all’interno di un parcheggio, dove lo stesso Ibra aveva parcheggiato male la sua auto facendo infuriare l’ex modella. “In maniera abbastanza scontrosa gli dissi di togliere la sua Ferrari perché impediva alla mia Mercedes di uscire. Forse proprio per questo gli sono piaciuta”, disse tempo fa la compagna dell’attaccante del Milan. Attenzione, guai a chiamarla signora Ibrahimovic. La coppia non è legata da un matrimonio perché le nozze non sono mai state celebrate. “Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza, non voglio essere etichettata come la moglie di un calciatore. La gente non sa quanto io abbia studiato, lottato e lavorato”, questo il suo pensiero.

Di undici anni più grande del 39enne svedese, Helena e Ibrahimovic hanno due figli. Insieme hanno girato il mondo intero, visto che l'attaccante ha giocato in giro per l'Europa e anche a Los Angeles. Lei, innamorata di Milano, adesso vive in Svezia dove, secondo alcune leggende, è in corso un patto stipulato tra i due. La compagna si occuperebbe dei piccoli fin quando il numero 11 rossonero giocherà a calcio ma una volta appesi gli scarpini al chiodo sarà il padre stesso ad occuparsi della famiglia.