Milan, Ibrahimovic si ritira: “Lascio il calcio. Milanista per sempre”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , che, in una serata toccante ed emozionante, poco dopo le ore 23:20 di ieri ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Niente Monza , niente Europei 2024 , niente più calcio. Zlatan ha deciso di fermarsi.

Milan, Ibrahimovic dice basta: è giunto il giorno del ritiro

Al termine di Milan-Verona, partita vinta dai rossoneri di Stefano Pioli per 3-1, è arrivato il momento delle celebrazioni per Ibrahimovic. I compagni si sono raccolti in un corridoio per accoglierlo sul prato di 'San Siro': hanno la sua maglia numero 11, firmata da tutti e lo accompagnano per l'ultima volta sul prato verde dello stadio di Milano.