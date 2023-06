Calciomercato Milan – Addio Ibrahimovic, ecco come cambierà l’attacco

Il Milan ha concluso ieri sera, a 'San Siro', la sua stagione 2022-2023 battendo per 3-1 l'Hellas Verona. Un successo firmato dal rigore di Olivier Giroud nel finale della prima frazione di gioco e, successivamente, dalla doppietta di Rafael Leão negli ultimi dieci minuti di gara. Inutile, per i veneti, la rete di Marco Faraoni: per restare in Serie A dovranno giocare lo spareggio contro lo Spezia. Ma la serata rossonera è stata caratterizzata dal ritiro di Zlatan Ibrahimovic.