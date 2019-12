Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: titolare Rafael Leao

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto a Bergamo per Atalanta-Milan, gara in programma alle ore 12:30, valevole per la 17^ giornata di Serie A, con i rossoneri che cercano su un campo difficile tre punti fondamentali per rincorrere l’Europa. Sono arrivate le formazioni ufficiali di nerazzurri e rossoneri: vediamo, insieme, le scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Malinovskyi, Gomez. A disposizione.: Sportiello, Rossi, Ibanez, Masiello, Freuler, Hateboer, Muriel, Barrow. Allenatore: Gasperini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Rafael Leao, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, Biglia, Krunić, Castillejo, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

