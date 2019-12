Verso Atalanta-Milan, ricordate la rissa tra Pioli e Gasperini?

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ricorda un episodio particolare tra Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Milan, gara che si giocherà alle 12:30.

I due tecnici (soprattutto Pioli) riescono a gestire la tensioni durante la partita, ma il 30 settembre 2018 entrambi hanno perso la pazienza: in un Fiorentina-Atalanta, infatti, i due vennero quasi alle mani per un rigore assegnato alla viola per un presunto fallo su Federico Chiesa. Oggi i due si incontrano di nuovo. Intanto ci sono delle novità importanti su Todibo, continua a leggere >>>

