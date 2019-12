Calciomercato Milan – Todibo, tanti i club interessati al difensore

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato da Tuttosport, il Milan continua a lavorare sul mercato per cercare di rafforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione. Come noto, l’obiettivo principale per la difesa è Jean-Clair Todibo, ma il suo arrivo è tutt’altro che scontato.

Il Barcellona, infatti, continua a chiedere 25 milioni più il diritto di riacquisto, ma soprattutto ci sono tanti club interessati al francese: Manchester United, Bayer Leverkusen e Monaco. Come sempre in questi casi dipenderà dalla volontà del calciatore, che dovrà decidere in quale campionato giocare. Intanto ecco gli ultimi aggiornamenti sull’affare Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android