Verso Milan-Torino, Kessie-Bennacer chiamati agli straordinari

MILAN NEWS – Da diverse partite a questa parte, Stefano Pioli è costretto a schierare sempre gli stessi due centrocampisti davanti la difesa: ovvero Franck Kessie e Ismael Bennacer. Non ci sono alternative ai due rossoneri, in quanto sia Lucas Biglia che Rade Krunic sono out per infortunio.

Biglia aveva recentemente recuperato, ma ha avuto subito una ricaduta. Krunic nella settimana di avvicinamento al derby ha riscontrato un problema che lo terrà fuori dal campo per almeno altre tre settimane. E quindi Kessie-Bennacer sono inevitabilmente costretti a fare gli straordinari. Non ci sono giocatori in rosa con le loro caratteristiche in fase di contenimento, il che obbliga Stefano Pioli a schierarli sempre. Ed è difficile farne a meno anche a partita in corso. Stanno trovando sempre più l’intesa nel giocare insieme, e riescono a gestire bene i ritmi di gioco.

Kessie nel finale di Milan-Juventus di Coppa Italia ha tenuto quasi da solo la squadra in ripartenza, proponendosi in avanti e facendo passare minuti preziosi palla al piede. Bennacer in costruzione è pulito e fa le cose semplici, mentre in interdizione è un mastino che non lascia respirare gli avversari.

In assenza dell’algerino, come successo in Milan-Verona, può adattarsi in quel ruolo Hakan Calhanoglu, pur con tutte le difficoltà e differenze del caso. Il turco può anche sostituire lo stesso Kessie, ma ribadiamo, solo in assoluta emergenza. Per tutto il resto, non ci sono altri giocatori in grado di poter occupare quelle posizioni centrali. Ci sono altri centrocampisti in rosa, vedi Paquetà e Bonaventura, ma con caratteristiche che molto difficilmente si adattano a quelle di mediano davanti la difesa. Kessie e Bennacer dovranno stringere i denti e continuare a mettersi a disposizione.

