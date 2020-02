DS Flamengo: “Nessun contatto per Paqueta a gennaio: si farà valere al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Bruno Spindel, direttore sportivo del Flamengo, ha parlato del loro ex calciatore, Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano classe 1997, che vive attualmente un momento difficile a Milano.

“Non abbiamo avuto alcun contatto a gennaio. È un gran calciatore. Dimostrerà il suo valore, ne siamo convinti. Farà grandi cose con il Milan appena si adatterà alla Serie A. Ha talento. Si farà valere”, le parole di Spindel su Paqueta ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

In questa sua seconda stagione al Milan, la prima iniziata completa, Paqueta ha finora totalizzato 17 gare tra Serie A (16) e Coppa Italia (una), con un assist all’attivo in campionato, per soli, però, 762′ sul terreno di gioco. Paqueta non parte titolare nel Milan dal 23 novembre 2019, in occasione di Milan-Napoli 1-1 a ‘San Siro‘.

Paqueta, pertanto, potrebbe essere uno dei sacrificabili sul mercato estivo per fare cassa. Ecco, invece, chi il Milan ritiene intoccabile ed incedibile ai fini della costruzione della squadra per la stagione 2020-2021: continua a leggere >>>

