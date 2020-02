Calciomercato Milan – Giocatori in bilico ed intoccabili: le idee del club

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in vista della prossima estate di calciomercato sarebbero soltanto tre i calciatori per cui il Milan non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte per un’eventuale cessione.

Si tratta del terzino sinistro francese Theo Hernández, del regista franco-algerino Ismaël Bennacer e dell’attaccante portoghese Rafael Leão. Giocatori, questi, acquistati la scorsa estate rispettivamente per 20, 16 e 23 milioni di euro dal Real Madrid, dall’Empoli e dal Lille.

I tre, insieme, sommano appena 64 anni di età, hanno ampi margini di miglioramento e, per la società di Via Aldo Rossi, rappresentano un investimento per il presente e per il futuro prossimo. Possono ancora crescere e migliorare, soprattutto Leão, benché quest’ultimo sia ancora ‘in erba’.

A ‘Casa Milan‘, invece, ha evidenziato il ‘CorSport‘, sarebbero disponibili ad ascoltare offerte per il capitano, Alessio Romagnoli, da considerare dunque in bilico, e per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, ma solo per via della sua situazione contrattuale. La speranza del Milan, infatti, è quella di trattenere il suo numero 99 e blindarlo con un nuovo accordo.

Molto, però, dipenderà anche dalla volontà del ragazzo, del suo agente e dalle offerte che giungeranno alla società. Un top team europeo, infatti, sembra essersi interessato molto a Donnarumma … per i dettagli, continua a leggere >>>

