Biglia, resoconto infortuni: ottavo stop con il Milan

NEWS MILAN – Quando nell’estate 2017 arrivò dalla Lazio, erano note le sue problematiche fisiche. Ma Massimiliano Mirabelli lo considerava un fulcro fondamentale su cui fondare il suo nuovo Milan. Stiamo parlando di Lucas Biglia, il cui impatto in rossonero dopo due stagioni e mezzo, è stato tutt’altro che positivo. E con quello subito quest’oggi, siamo all’ottavo infortunio subito nel corso della sua esperienza milanista.

Biglia è un classe 1986, lo scorso gennaio ha compiuto 34 anni. E il peso dell’età si sente eccome. Dall’agosto 2017, facciamo un breve resoconto dei suoi infortuni: ha cominciato con un infortunio al bicipite femorale (agosto 2017); infiammazione al pube (novembre 2017); seguì una lesione muscolare al polpaccio (novembre-dicembre 2017); frattura della vertebra lombare (aprile-maggio 2018); poi il lungo stop per una nuova lesione muscolare al polpaccio (da ottobre 2018 a febbraio 2019); problema agli adduttori (agosto 2019); infortunio al bicipite femorale (gennaio-febbraio 2020); l’ultima in ordine cronologico è quella odierna, distorsione al ginocchio con interessamento al collaterale mediale, (febbraio 2020).

In totale con il Milan ha giocato 63 partite, segnato 2 gol e fornito 2 assist. Ma le partite saltate per infortunio in cui non è stato chiaramente convocato, sono state sin qui 40 (fonte Transfermarkt) e purtroppo sono destinate ad aumentare. Ora la squadra di Stefano Pioli si ritrova solo con due centrocampisti davanti la difesa di ruolo, complice anche l’assenza per infortunio di Rade Krunic. Ecco la probabile formazione rossonera per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android