Milan, è allarme rosso(nero): contro le grandi in Serie A si perde sempre

NEWS MILAN – Brutto, bruttissimo risveglio per i tifosi rossoneri, questa mattina, all’indomani del derby della Madonnina: la sfida Inter-Milan, andata in scena ieri sera a ‘San Siro‘, è infatti terminata 4-2 per i nerazzurri dopo che i rossoneri erano stati avanti 0-2 al termine della prima frazione di gioco.

Non sono bastati, al Diavolo di Stefano Pioli, i gol di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic per avere la meglio sui padroni di casa, guidati da Antonio Conte, in gol nella ripresa in rapida successione con Marcelo Brozovic e Matias Vecino, prima di sorpassare a 20′ dalla fine con Stefan de Vrij e suggellare il risultato con Romelu Lukaku nel recupero.

Una mazzata sui denti incredibile per un Milan che, per 45′, era stato quasi perfetto. La sconfitta, però, purtroppo, e questo forse è il fatto più grave, non ‘sorprende’ più di tanto nell’ambiente, sia tra gli addetti ai lavori sia tra gli stessi sostenitori rossoneri, poiché ormai da qualche anno il Milan fa una fatica enorme a conquistare punti contro le big del campionato italiano. Nella scorsa stagione, per esempio, erano arrivate due sconfitte su due contro Juventus e Inter.

In questo campionato, poi, la situazione si è, finora, aggravata. Prendendo, infatti, ad esame, le partite disputate sempre contro le grandi di Serie A, ovvero Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Roma e Lazio, il Diavolo ha rimediato ben 6 sconfitte su 7 gare disputate! Unico punto conquistato, il 23 novembre 2019, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Napoli 1-1. Per il resto, doppio k.o. contro Inter (0-2 e 2-4), sconfitte contro Roma (1-2), Lazio (1-2), Juventus (0-1) e débâcle a Bergamo contro l’Atalanta (0-5).

Il Milan, adesso, avrà tutto il girone di ritorno per poter rialzare la testa contro le romane, la più quotata Juventus e la ‘Dea‘, che non sembra voler fermare la propria, inarrestabile, marcia verso una nuova qualificazione alla Champions League. L’occasione per il riscatto, però, arriverà già giovedì sera, quando, a ‘San Siro‘, i bianconeri di Maurizio Sarri si presenteranno al cospetto del Milan per disputare la semifinale di andata di Coppa Italia.

Una partita che servirà al Diavolo per capire se la batosta nel derby sarà stata sufficientemente smaltita da Alessio Romagnoli e compagni ma, soprattutto, se sarà in grado di ripartire e tornare rapidamente ai livelli di rendimento visti in questi primi mesi del 2020 oppure se, legittimamente, dovrà essere suonato l’allarme rosso(nero) a Milanello e dintorni. Il Milan, ancora una volta, si affiderà al suo condottiero, lo svedese Ibrahimovic che, nel post-partita del derby, ha parlato così, anche della gara di TIM Cup: continua a leggere >>>

