Inter-Milan, Ibrahimovic: “Ora vado a riposare. Domani si riparte”

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato in zona mista a ‘San Siro‘ al termine del derby di Milano, Inter-Milan. Ecco tutte le dichiarazioni di Ibrahimovic: “Come si riparte dopo un ko così? Adesso vado a casa a riposare bene, a mangiare, a dormire, poi domani si riparte per allenarsi di nuovo”. Per le dichiarazioni del tecnico rossonero, Stefano Pioli, al termine del match tra i nerazzurri ed i rossoneri a ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

